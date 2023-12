London - Vor dem Hintergrund der heftigen russischen Angriffe auf ukrainische Städte in der vergangenen Nacht hat Großbritannien angekündigt, Kiew hunderte Flugabwehrraketen für bereits gelieferte Systeme zur Verfügung zu stellen. "Putin testet die Verteidigung der Ukraine und die Entschlossenheit des Westens - jetzt ist es an der Zeit, dass die Welt zusammenkommt und unsere Anstrengungen verdoppelt, um der Ukraine das zu verschaffen, was sie zum Sieg braucht", sagte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps am Freitag.



"Deswegen senden wir heute hunderte Flugabwehrraketen, um die Vorräte der von uns gelieferten Systeme aufzufüllen." Die ukrainischen Angriffe auf die Schwarzmeer-Flotte hätten gezeigt, dass Kiew immer noch in der Lage sei, den Krieg für sich zu entscheiden, so Grant. In der vergangenen Nacht hatte Russland den größten Luftangriff auf die Ukraine seit langer Zeit durchgeführt. Kiew gab an, den Großteil der Raketen und Drohnen rechtzeitig abgefangen zu haben.

