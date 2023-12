Berlin - Das Auswärtige Amt (AA) verurteilt die heftigen russischen Angriffe auf ukrainische Städte in der Nacht auf Freitag. "Kurz vor dem Jahreswechsel bringt Russland erneut Terror über die ganze Ukraine", schrieb das AA auf Twitter.



"Mehr als 100 Raketen & Drohnen haben unter anderem eine Geburtsklinik zerstört, Menschen aus dem Alltag in den Tod gerissen. Auch 2024 rücken wir keinen Zentimeter von der Seite der Ukraine." Nach ukrainischen Angaben hatten russische Streitkräfte in der vergangenen Nacht mehr als 150 Raketen und Drohnen auf ukrainische Städte abgefeuert, viele hätten jedoch von der Luftabwehr abgefangen werden können. Trotzdem seien mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt worden.

