Sowie diese Zeilen entstehen, steht der letzte Handelstag des Jahres vor der Tür. Nach einer sehr ansehnlichen Jahresendrallye schienen die Bullen sich am Donnerstag zunächst eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. Allzu viel Bewegung gab es gestern nicht zu sehen. Der DAX bewegte sich nur leicht um 0,24 Prozent in die Tiefe und auch bei den meisten Einzeltiteln hielten die Kursbewegungen sich eher in Grenzen.Anzeige:Für einiges an Aufsehen und gute Hoffnung konnte im frühen Handel noch die Aktie von Nel ASA (NO0010081235) sorgen. Nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...