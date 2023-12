Im Jahr 2023 hat die Nemetschek Aktie ISIN: DE0006452907 65 Prozent an Wert gewonnen und war einer der Top-Performer im MDAX und TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notiert der Bausoftware-Konzern aus München bei 78,48 Euro, das Wochenhoch hat man am Donnerstag bei 78,60 Euro auf Xetra gesehen. Charttechnisch betrachtet bewegt sich Nemetschek in einer breiten Seitwärtsbewegung. Ein frisches Kaufsignal kommt oberhalb von 82,00 Euro, die Unterstützung ...

