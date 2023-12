Valneva ändert kurz vor dem neuen Jahr seine Finanzprognose für 2023. Grund: Der Verkauf des Priority Review Vouchers verschiebt sich in das neue Jahr, wie Valneva mitteilt. Laut Valneva bleibt die Produktverkaufsprognose (130 Mio. Euro bis 150 Mio. Euro) unverändert, ebenso wie die erwarteten Forschungs- und Entwicklungskosten (60 Mio. bis 70 Mio. Euro). Die sonstigen Einnahmen in Höhe von 90 bis 110 Mio. Euro im Zusammenhang mit Erlösen aus dem möglichen Verkauf des Priority Review Vouchers (PRV) des Unternehmens, die zuvor noch vor Jahresende erwartet wurden, werden nun für Anfang 2024 erwartet. Die bisherige Prognose des Unternehmens ging von erwarteten Gesamtumsätzen und sonstigen Erträgen zwischen 220 und 260 Mio. Euro aus. In der ...

