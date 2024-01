Am letzten Handelstag des Jahres 2023 steht der Kurs in etwa da, wo er bereits vor Weihnachten gestanden hat. Die 80-USD-Marke wurde am Donnerstag zeitweise überschritten, am Freitag setzten kleinere Gewinnmitnahmen ein. Auf diesen Trading-Tipp hatten wir am 26. November hingewiesen, aktuell liegen RuMaS-Abonnenten mit über 28 Prozent Aktiengewinn vorn. In unserer Stellungnahme hatten wir seinerzeit geschrieben: "Block befindet sich im Rally-Modus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...