Nach einem letztlich eher mauen Börsenjahr 2023, in dem der Kurs kaum Boden gut machen konnte, startet die Aktie des britischen Energieriesen BP freundlich in das neue Jahr. Unterstützung gibt es für die Dividendenperle zum einen vom Ölmarkt, zum anderen aber auch in Form hoffnungsvoller Wirtschaftsdaten aus China. So sind die Ölpreise am Dienstag wegen der Spannungen im Roten Meer gestiegen. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 78,55 US-Dollar. Das war 1,51 Dollar mehr als am ...

