Teilen: Der Caixin Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in China ist im Dezember leicht auf 50,8 gestiegen, verglichen mit 50,7 im November, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Daten übertrafen die Markterwartungen von 50,4. Die wichtigsten Highlights (via Caixin) "Produktion und Auftragseingänge steigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...