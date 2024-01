Nach zunächst starkem Start der Aktienmärkte in das Jahr 2024 sorgt eine Abstufung von Apple für einen fallenden Nasdaq-Future und allgemeine Ernüchterung. In 2023 war die Apple-Aktie trotz vier Quartale in Folge mit rückläufigen Umsätzen um +48% gestiegen - ein Paradebeispiel für "multiple expansion", also eine immer höhere Bewertung trotz schwächerer Zahlen. Apple abgstuft, Nasdaq-Future ...

