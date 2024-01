Yamaha Motor hat die ENYRING GmbH gegründet. Das neue Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und wird mit Partnern zusammenarbeiten, um austauschbare Batterien für kompakte städtische Elektrofahrzeuge, vor allem Elektrofahrräder, im Rahmen von Abos anzubieten. ENYRING wird seinen Betrieb in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zunächst in Deutschland und den Niederlanden aufnehmen. Die Kunden können über ENYRING Batterien für ihre Fahrzeuge mieten. Leere ...

