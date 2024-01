Ankara - Die türkische Polizei hat 33 Personen festgenommen, die im Auftrag des israelischen Geheimdienstes Mossad spioniert haben sollen. Die Verdächtigen seien bei Razzien in Istanbul und sieben anderen Provinzen festgenommen worden, teilte das türkische Innenministerium am Dienstag mit.



Die Festgenommenen sollen unter anderem angeblich geplant haben, in der Türkei lebenden Ausländern "zu verfolgen, anzugreifen und zu entführen". Man werde "niemals zulassen, dass Spionageaktivitäten gegen die nationale Einheit und Solidarität unseres Landes durchgeführt werden", sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya. Die Fahndung nach 13 weiteren Verdächtigen läuft nach Angaben der Istanbuler Staatsanwaltschaft noch. Die Türkei hatte Israel zuletzt bereits vor Konsequenzen bei einem Vorgehen gegen die Hamas außerhalb der Palästinensergebiete gewarnt.