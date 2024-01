In einer aktuellen Analyse hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Bewertung für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH (Louis Vuitton, Moet Hennessy) angepasst. Die Investmentbank belässt die Einstufung auf "Overweight" und das Kursziel auf 849 Euro. Was ein Kurspotenzial von rund 18 Prozent ist.Analyst Luca Solca von Bernstein Research hebt in seiner aktuellen Analyse die anhaltende Vorherrschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...