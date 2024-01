Teilen: GBP/USD verliert am ersten Handelstag des Jahres 2024 an Boden um 1,2725. - Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preisen die Märkte eine 88%ige Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen im März ein. - Die Anleger rechnen mit bis zu sechs Zinssenkungen der Bank of England (BoE) um einen Viertelpunkt im Jahr 2024 - Der britische S&P Global/CIPS ...

