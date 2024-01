Geburtstage:02.01.1969: Karl-Heinz Grasser (Bundesminister f?r Finanzen a.D.; Ex-MIP-Manager) Extrema:02.01.2019: Top 3: Amag: 7.69231% - [Top 1: 8.3612% (04.01.2021), Top 2: 7.72532% (25.03.2020)] zum Kalender 02.01.2009: Top 3: Semperit: 17.2% - [Top 1: 99.9302% (16.09.1991), Top 2: 21.7476% (03.07.2020)] zum Kalender Positive Serie in Tagen:02.01.1998: Verbund: Längste positive Serie: 10 Tage (endete am 02.01.1998) Positive Serie in Performance:02.01.1998: Verbund: Beste Performance Serie: 32.88% (10 Tage - endete am 02.01.1998) Bisher gab es an einem 2. Januar 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.01. beträgt 0,91%. Der beste 02.01. fand im Jahr 2009 mit 3,52%statt, der schlechteste 02.01. im ...

