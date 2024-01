DJ Novartis schließt Gentherapie-Kooperation mit US-Firma Voyager

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Novartis will mit dem US-Biotechnologieunternehmen Voyager an einer Gentherapie zur Behandlung der Huntington-Krankheit und der Spinalen Muskelatrophie arbeiten. Voyager Therapeutics hat nach eigenen Angaben ein Kooperations- und Lizenzabkommen mit dem Schweizer Pharmakonzern geschlossen. Der Deal hat ein Volumen von potenziell mehr als 1 Milliarde Dollar.

Novartis bekommt Zugang zu "Tracer"-Kapsiden von Voyager und zu anderem geistigen Gedankengut. Voyager erhält eine Vorabzahlung von 100 Millionen Dollar, inklusive einer Beteiligung durch Novartis. Möglich sind weitere Zahlungen über bis zu 1,2 Milliarden Dollar je nach Erreichen bestimmter Meilensteine. Zudem hat Voyager Anspruch auf Lizenzgebühren aus Produktverkäufen, die aus dieser Zusammenarbeit hervorgehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2024 09:34 ET (14:34 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.