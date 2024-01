Gute Nachrichten von Tesla: Der US-Elektroautopionier hat sein Auslieferungsziel im vergangenen Jahr erreicht. Im vierten Quartal gingen 484.507 Autos an die Endkunden, wie Tesla am Dienstag mitteilte. Damit lieferten die Amerikaner im gesamten Jahr 2023 knapp 1,81 Millionen Autos aus - das war ein Plus von rund 38 Prozent zum Vorjahr. Tesla hat sowohl auf Quartals- als auch auf Jahressicht die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der im Q4 erreichte Wert (484.507 Einheiten) lag über den im Vorfeld ...

