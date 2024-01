Sehr geehrte Damen und Herren, Siemens:Aufgrund eines positiven X-Sequentials X5 Kursmusters aus dem Jahre 2019 bis März 2020 befindet sich die Siemens Aktie innerhalb eines Aufwärtstrends. Die Siemens Aktie notiert am Dienstag, dem 2.1.2024, bei 167,08 EUR.Es ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in den Kursbereich von 191 EUR bis 196 EUR zu erwarten. Maximal ist eine Aufwärtsbewegung bis in den Kursbereich von 209 EUR bis 216 EUR möglich. Ein Hochpunkt ist frühestens im Juni/Juli 2024 zu ...

