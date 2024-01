Die PRODINGER Gruppe mit Hauptsitz im oberfränkischen Coburg hat zum 1. Januar 2024 die Lorentzen & Sievers GmbH übernommen und in diesem Zuge in die Lorentzen & Sievers GmbH & Co. KG umfirmiert. Steffen Prodinger, CEO der Prodinger Gruppe, ist neuer Geschäftsführer der Lorentzen & Sievers GmbH & Co. KG, die ihren bisherigen Standort in Henstedt-Ulzburg...

Den vollständigen Artikel lesen ...