Der valencianische Bauernverband (AVA-ASAJA) übt scharfe Kritik an der Regierung in Spanien, weil sie die Weintrauben- und Olivenerzeuger erneut von der am 28. Dezember in dem Staatsanzeiger veröffentlichten Beihilfe ausschließt, in der Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen beschlossen werden, die sich aus den Konflikten in der Ukraine und...

Den vollständigen Artikel lesen ...