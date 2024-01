In der Vorweihnachtszeit prallen bei uns in der Frische-Branche zwei Welten aufeinander. Zum einen haben wir als Frische-Branche die Mission zu erfüllen, die europäischen Konsumenten mit besten und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Zum anderen ist es so, dass wir uns den Komiker Karl Valentin in Erinnerung rufen können: Wenn die stillste Zeit im Jahr vorbei ist,...

