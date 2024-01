Das Instrument O8D CA0762301012 BEDFORD METALS CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.01.2024

The instrument O8D CA0762301012 BEDFORD METALS CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.01.2024



Das Instrument FXI SG9999000020 FLEX LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.01.2024

The instrument FXI SG9999000020 FLEX LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.01.2024



Das Instrument 8LV US53814L1089 LIVENT CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 04.01.2024

The instrument 8LV US53814L1089 LIVENT CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.01.2024 and ex capital adjustment on 04.01.2024