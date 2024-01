Airbus und Atos kommen sich näher. Die Details eines möglichen Verkaufs der Cybersecurity Sparte BDS werden geprüft. Nach dem "Albtraum vor Weihnachten" muss nun der Verantwortliche gehen. Die chinesische NPPA sorgte für einen massiven Sell-off bei NetEase und Tencent, was heute zu Konsequenzen geführt hat. Im Wirecard Prozess ist kein Ende abzusehen. Das Landgericht verlängerte das Verfahren um weitere 86 Verhandlungstage, um Licht ins Dunkel zu bringen.Tiefrot verläuft die Sitzung in Asien. Alle Benchmarks in der Region notieren ...

