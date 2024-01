Vor 175 Jahren - am 1. Januar 1849 - hat der neu gegründete Schweizer Bundesstaat aus 17 regionalen Postverwaltungen eine einzige Schweizerische Post gegründet.Bern - Vor 175 Jahren - am 1. Januar 1849 - hat der neu gegründete Schweizer Bundesstaat aus 17 regionalen Postverwaltungen eine einzige Schweizerische Post gegründet. Endlich gab es einheitliche Vorschriften und Tarife - von Genf bis Romanshorn, von Schaffhausen bis Chiasso. Man stelle sich vor, dass ein Brief von Genf nach Romanshorn mehrere autonome Postgebiete durchquert…

