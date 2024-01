Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die LAIQON AG (vormals: Lloyd Fonds AG) eine Kooperation mit Union Investment abgeschlossen. Der Start der fondsbasierten Produkte sei für das vierte Quartal 2024 geplant. Das Ziel des Unternehmens für die Assets under Management (AuM) für 2025 zwischen 8 und 10 Mrd. Euro bleibe unverändert. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 13,00 Euro (zuvor: 10,50 Euro) und erneuert das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.01.2024, 11:05 Uhr)



