Im vierten Quartal setzt Tesla 484.500 Autos ab, das ist ein Plus von 38 Prozent. Im dritten Quartal wurden 435.000 Einheiten ausgeliefert. Produziert wurden im Schlussquartal fast 495.000 Einheiten (Vorquartal rund 430.500 Einheiten). Damit werden im Gesamtjahr 2023 rund 1,8 Millionen Autos an Tesla-Kunden ausgeliefert. Auch das ist ein Plus von 38 ...

