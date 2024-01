Es ist einige Zeit seit der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai vergangen - da stellt sich ein Gefühl von Entspannung und Aufatmen ein. Nein, nicht dass sich die Ergebnisse der Konferenz mit etwas zeitlichem Abstand als besser herausstellen würden, als sie zunächst schienen, ist der Grund. Im Gegenteil. Es wird immer klarer, dass in Dubai die […]Es ist einige Zeit seit der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai vergangen - da stellt sich ein Gefühl von Entspannung und Aufatmen ein. Nein, nicht dass sich die Ergebnisse der Konferenz mit etwas zeitlichem Abstand als besser herausstellen würden, als sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...