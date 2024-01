Die europäischen Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Im Sog der Wall Street gaben die europäischen Finanzplätze weiter nach.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Im Sog der Wall Street gaben die europäischen Finanzplätze weiter nach. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittwochmittag 0,77 Prozent auf 4478,18 Punkte. Der französische Cac 40 zeigte sich ebenfalls leichter und sank um 1,05 Prozent auf 7451,45 Zähler. Der britische FTSE 100 büsste 0,44 Prozent auf 7687,64 Punkte ein.

