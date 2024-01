Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat auch am Mittwoch noch einmal verloren. Es ging um weitere -2,7 % abwärts. Damit setzt sich das Drama um die Norweger fort. Nun liegen sie seit dem 1. Januar 2023 in etwa bei einem Minus von -55 %. Es wird zunehmend schwieriger, an eine positive Zukunft des Unternehmens zu glauben. Denn die Norweger haben zudem seit einigen Wochen überhaupt keine [...] Hier weiterlesen

