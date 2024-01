Ab Februar sollen die Gewerbespeicher "PowerBloxx" bestellbar sein. Das in einem 10-Fuß-Container untergebrachte System mit bis zu 204 Kilowattstunden Kapazität lässt sich laut Hersteller auch als Notstromversorgung einsetzen. Eine 20-Fuß-Einheit ist in Vorbereitung.Die BMZ Group, ein Anbieter von Lithium-Ionen-Batteriesystemen mit Hauptquartier in Karlstein (Hessen) und Produktionsstätten in China, Polen und den USA, bringt ein modulares, für die Kopplung mit mittelgroßen Photovoltaik-Anlagen von circa 75 bis 150 Kilowatt Leistung konzipiertes Speichersystem auf den Markt. "PowerBloxx" kann ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...