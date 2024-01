Im letzten Jahr wurden in der Schweiz wieder deutlich mehr Autos neu zugelassen als 2022. Vom Niveau von vor der Pandemie sind die Zahlen aber noch weit entfernt.Bern - Im letzten Jahr wurden in der Schweiz wieder deutlich mehr Autos neu zugelassen als 2022. Vom Niveau von vor der Pandemie sind die Zahlen aber noch weit entfernt. «Besser gefahren, aber nicht über den Berg», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch der Importeurvereinigung Auto Schweiz. So sei der Automarkt der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein 2023 zwar um 11,6…

Den vollständigen Artikel lesen ...