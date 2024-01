Am Mittwoch verzeichnete die Aktie der Deutschen Telekom einen beeindruckenden Anstieg und setzte sich an die Spitze im DAX. Dieser Aufschwung wird auf den Beginn von Aktienrückkäufen zurückgeführt, wie Händler betonen. Die Telekom-Aktie steht in einem schwachen DAX mit rund 1,8 Prozent gut da.Die Deutsche Telekom hatte am Vorabend angekündigt, ihr umfangreiches Aktienrückkaufprogramm von zwei Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...