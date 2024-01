Kein leichter Auftakt in das neue Börsenjahr für Energietitel wie ENI oder TotalEnergies. Denn die Ölpreise schwächeln weiter. So sind sie am Mittwoch erneut gefallen. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete gegen Mittag 75,63 US-Dollar.Das war 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 40 Cent auf 69,98 Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...