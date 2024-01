Die TU Berlin und die JPM Silicon Gmbh arbeiten an einem Verfahren zur Herstellung von Solarzellen für eine künftige bemannte Mondbasis. Das nötige Silizium soll direkt auf dem Erdtrabanten hergestellt werden.Wenn es irgendwann tatsächlich gelingt, auf dem Mond eine bemannte Basis zu errichten, dürften Solarzellen für deren Energieversorgung die erste Wahl sein. Um die immensen Transportkosten zu reduzieren, werden auch in diesem Bereich die Möglichkeiten sogenannter ISRU-Technologien ausgelotet. Das Kürzel steht für "In-situ Resource Utilization" (Nutzung von Ressourcen vor Ort). Ein in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...