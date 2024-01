An der Schweizer Börse SIX ist das Handelsvolumen im Börsenjahr 2023 deutlich zurückgegangen. Auch die Anzahl der Abschlüsse war klar tiefer als im Vorjahr.Zürich - An der Schweizer Börse SIX ist das Handelsvolumen im Börsenjahr 2023 deutlich zurückgegangen. Auch die Anzahl der Abschlüsse war klar tiefer als im Vorjahr. Dagegen wurden an der spanischen Börse BME leicht höhere Volumen gemessen. Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse sank im abgelaufenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 13,4 Prozent auf 1046 Milliarden Franken…

Den vollständigen Artikel lesen ...