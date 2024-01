1,9 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle fallen in der Außer-Haus-Verpflegung jährlich an. Trends wie "Zero Waste" und "Re-Use Food" setzen hier bei der Abfallreduktion an. Die Beispiele Leanpath, United Against Waste e.V. und das Berliner Restaurant HAPPA verdeutlichen, wie das funktionieren kann. Foto © Biofach/NürnbergMesse Vor acht Jahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...