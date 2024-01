Der Hersteller von Schmierstoffen musste am Mittwoch einen herben Kursverlust hinnehmen. Sah es am Tag davor noch so aus, als ob der Ausbruch über den Widerstand bei 40,50 Euro gelingen könnte, ging der Schuss nach hinten los. Die Fuchs Aktie ISIN: DE000A3E5D64 ist an der Unterstützung angekommen und die hat auf Schlusskursbasis auf Xetra gehalten. Die Entscheidung fällt jetzt. Falls es keine Gegenwehr gibt, droht ein Absturz bis zum Dezembertief ...

