Nordex Group erhält aus Spanien einen Auftrag über 106 MW



04.01.2024 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 4. Januar 2024. Die Nordex Group hat Ende 2023 von Capital Energy einen Auftrag über 106 MW in Spanien erhalten. Im Frühjahr 2025 liefert und errichtet die Nordex Group 18 Turbinen des Typs N163/5.X für den Windpark "Mareas I & II" nahe Mequinenza in der Provinz Zaragossa. Die Installation der Turbinen der Delta4000-Serie erfolgt auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 108 Metern. Die Inbetriebnahme ist für Juni 2025 geplant. Der Auftrag umfasst auch den Premium-Service der Turbinen über einen Zeitraum von 20 Jahren. Dieser stellt sicher, dass die Anlagen während ihrer gesamten Lebensdauer nach den höchsten Standards durch Nordex gewartet werden. Juan José Sánchez, CEO von Capital Energy, sagt: "Es freut uns, einen so wichtigen Vertrag mit einem der weltweit bedeutendsten Anbieter von Windturbinen abschließen zu können. Die Vereinbarung mit der Nordex Group ist ein neuer Meilenstein in der Erfüllung unseres Businessplans, mit dem wir uns weiter für eine grüne und faire Energiewende einsetzen. Es ist auch ein neuer Schritt in unserem festen Engagement für die Schaffung von Wohlstand und Beschäftigung in den Regionen, in denen wir tätig sind, sowie für die Lieferkette und Technologie der EU-Länder und insbesondere Spaniens. Eine Verpflichtung, die mit dem Ziel der kürzlich angekündigten Windcharta übereinstimmt, die sich für eine Lieferkette einsetzt, die in der EU gut etabliert ist und resilient, nachhaltig und wettbewerbsfähig ist." "Wir freuen uns über unseren ersten Auftrag mit Capital Energy. Er bestätigt erneut das Potenzial der Region und die zunehmende Marktpräsenz der Nordex Group in Spanien, wo wir im laufenden Jahr bis heute Neugeschäft von mehr als 500 MW erzielt haben", sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Capital Energy ist ein spanischer unabhängiger Stromerzeuger (IPP) mit einer starken Präsenz in Spanien und einem der größten Portfolios von Windprojekten im Land, die sich in der Entwicklung befinden. Über Capital Energy Im Einklang mit seinem Engagement für eine grüne und faire Energiewende verfügt Capital Energy derzeit über ein Portfolio von Wind- und Solarprojekten mit einer Leistung von rund 25 Gigawatt (GW) auf der Iberischen Halbinsel. Das Unternehmen hat sein strategisches Ziel erreicht, in der gesamten Wertschöpfungskette der erneuerbaren Erzeugung präsent zu sein: von der Entwicklung, in der das Unternehmen dank seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung eine konsolidierte Position hat, bis hin zum Bau, der Produktion, der Speicherung, dem Betrieb und der Lieferung. Das Unternehmen verfügt über 16 Niederlassungen in Spanien und Portugal, in denen rund 360 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

