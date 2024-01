Der DAX hat am Mittwoch seit längerer Zeit einmal wieder ein größeres Minus verzeichnet. Am Ende ging der deutsche Leitindex 1,4 Prozent tiefer bei 16.538,39 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Donnerstag dürfte es noch etwas weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxiert den DAX zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16.510 Punkte.Auf der Terminseite bleibt es weiter ruhig. Grenke hat am Morgen die Zahlen zum Neugeschäft für das vierte Quartal 2023 gemeldet. Im Tagesverlauf ...

