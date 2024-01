Die Zinssätze für Festhypotheken sind in der Schweiz im vierten Quartal noch einmal zurückgegangen. Nachdem die SNB im Dezember erneut eine Zinspause eingelegt hat, haben sich die Konditionen für Saron-Hypotheken hingegen nicht verändert.Zürich - Die Zinssätze für Festhypotheken sind in der Schweiz im vierten Quartal noch einmal zurückgegangen. Nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Dezember erneut eine Zinspause eingelegt hat, haben sich die Konditionen für Saron-Hypotheken hingegen nicht verändert. Es scheine sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass der vorläufige Zinsgipfel erreicht sei, heisst es am Donnerstag in…

Den vollständigen Artikel lesen ...