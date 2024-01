Die Tesla-Aktie hat gestern den vierten Handelstag in Folge im Minus beendet und dabei eine charttechnische Unterstützung unterboten. Rückblick: Bereits einen Tag nach dem Sprung über die 2021er-Abwärtstrendgerade ist die Tesla-Aktie in der vergangenen Handelswoche wieder nach unten abgedreht. Am Freitag stand mit einem Jahresschluss von 248,48 USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...