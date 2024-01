Die Aktien der Commerzbank sind am Vortag weiter angestiegen und haben bei 11,13 Euro ein Verlaufshoch erreicht. In der Folge rutschten die Papiere mit der allgemeinen Marktschwäche wieder ab und gingen bei 11,02 Euro aus dem Handel. Zuvor hieß es im Insight: "Nachdem bereits die Marke um 10,80 Euro erreicht wurde, konnten die Papiere am heutigen Mittwoch auch über die Marke von 11,00 Euro ansteigen. Die nächste Zielmarke wäre nun bei 11,54 Euro ...

