An der Schweizer Börse ziehen die Kurse am Donnerstag mehrheitlich an. Vor allem die erneut festen Pharmaschwergewichte stützen den Markt.Zürich - An der Schweizer Börse ziehen die Kurse am Donnerstag mehrheitlich an. Vor allem die erneut festen Pharmaschwergewichte stützen den Markt. Bereits zum gestrigen Start in das neue Börsenjahr hatte sich der SMI dank starker Schwergewichte dem insgesamt abgekühlten Marktsentiment entziehen können. Insgesamt sei der Handel in dieser verkürzten ersten Börsenwoche aber noch stark ausgedünnt…

Den vollständigen Artikel lesen ...