NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 36 auf 42 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der US-Halbleitersektor dürfte den Konsensschätzungen zufolge im Jahr 2024 zum Wachstum zurückkehren, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien der betreffenden Unternehmen schienen dies jedoch bereits vorweggenommen zu haben./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 00:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 00:52 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001