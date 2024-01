Im Hafen von Jaffa speist ein Wellenkraftwerk erstmals Energie aus dem Mittelmeer ins israelische Stromnetz. Bereits im August sei das Wellenkraftwerk "EWP-EDF One Station" offiziell ans Stromnetz angeschlossen worden, schreibt Eco Wave Power in seiner Pressemitteilung. Das Unternehmen ist auf Wellenkraftwerke in Küstennähe (Onshore) spezialisiert. Das israelische Energieministerium hat die Entwicklung unterstützt. An dem Projekt ist zudem die EDF Renewable mit 50 Prozent der Anteile beteiligt. ...

