Der überraschende Rücktritt des Vorstandschefs hat Evotec in Turbulenzen gestürzt. Der Aktienkurs sackte mehr als 16 Prozent ab. Was ist passiert?Evotec, ein führendes Unternehmen im Bereich Pharma-Wirkstoffforschung, steht vor unruhigen Zeiten, da der langjährige Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler überraschend zurückgetreten ist. Die Schockwellen dieses Rücktritts ließen die Evotec-Aktien abstürzen. Lanthaler, der dem Unternehmen fast 15 Jahre gedient hat, gab persönliche Gründe für seinen vorzeitigen Rückzug an. Sein Vertrag wäre eigentlich bis März 2026 gelaufen, doch die extremen Herausforderungen und die Erschöpfung des Jahres 2023 hätten ihn zu dieser schwerwiegenden Entscheidung …