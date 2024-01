EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY AG unterstützt GORE German Office Real Estate bei Strukturierung und Umsetzung der Sachkapitalerhöhung



04.01.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEON EQUITY AG unterstützt GORE German Office Real Estate bei Strukturierung und Umsetzung der Sachkapitalerhöhung Frankfurt am Main, 04. Januar 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, fungiert als Berater der GORE German Office Real Estate AG ("GORE") bei der Strukturierung und Umsetzung ihrer Sachkapitalerhöhung. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der GORE am 30. November 2023 wurde u.a. beschlossen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung das Parkhaustechnologie-Unternehmen Fist Move zu erwerben. Mit der Übernahme nimmt GORE eine Neufokussierung ihres Geschäftsmodells vor, um sich zum führenden Akteur im stark wachsenden Markt für "automatisiertes Parken" zu entwickeln. NEON EQUITY begleitet diesen Prozess. Im Rahmen der Neufokussierung plant GORE auch eine Umfirmierung in "GORE Technologies AG". Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: "Wir unterstützen das Vorhaben der GORE und freuen uns, das Unternehmen bei seiner Wachstumsstrategie beraten zu dürfen. Automatisiertes Parken verringert den Schadstoffausstoß im Automobilverkehr und reduziert den Flächenbedarf besonders im innerstädtischen Raum. Mit unserer Expertise im Bereich Kapitalmarkttransaktionen planen wir, auch weitere Unternehmen aus unserem Portfolio zu beraten und zu begleiten." Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com



