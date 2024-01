Coop hat 2023 einen Gesamtumsatz von 34,7 Milliarden Franken erzielt. Im Vergleich zum Jahr davor entspricht dies einem Plus von 1,4 Prozent.Basel - Coop ist 2023 erneut gewachsen. Das Umsatzplus des Detailhändlers kam primär dank des Grosshandels zustande. Rechnet man die Treibstoffe heraus, so verzeichnete Coop aber auch im Detailhandel einen Zuwachs. Insgesamt hat Coop 2023 einen Umsatz von 34,7 Milliarden Franken erzielt. Im Vergleich zum Jahr davor entspricht dies einem Plus von 1,4 Prozent, wie aus einer Mitteilung vom…

