Die Anleger zitterten zuletzt darum, ob Tesla seine ambitionierten Ziele für das Jahr 2023 noch erreichen kann. Nun liegen die Auslieferungszahlen vor und zumindest in dieser Hinsicht kann von einem Erfolg die Rede sein. Einmal mehr schreibt der US-Konzern Rekorde, was an der Börse jedoch leider nicht zum nächsten Kurssprung führen sollte.Anzeige:Im Dezember konnte Tesla (US88160R1014) eigenen Angaben zufolge 484.507 E-Autos verkaufen und damit die Erwartungen der Analysten leicht übertreffen. Zugleich steigerten sich die Verkäufe ...

