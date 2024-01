© Foto: picture alliance /Jakub Porzycki - picture alliance /Jakub Porzycki



Eine hochrangige Managerin hat sich von einem Teil ihrer McDonald's-Aktien getrennt. Sollten Anleger ihrem Beispiel folgen?Heidi Capozzi, Executive Vice President und als solche zuständig für das Talentmanagement beim Fastfood-Giganten McDonald's, hat sich von einem Aktienpaket im Wert von über 800.000 US-Dollar getrennt - nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten. Sollten Anleger jetzt wachsam sein oder gar ihrem Beispiel folgen? Verkauf nicht ungewöhnlich Zunächst einmal sind Insiderverkäufe nichts Ungewöhnliches: Insbesondere in den USA erhalten Mitarbeitende und gerade Top-Manager einen großen Teil ihrer Vergütungen in Form von Aktienpaketen und Aktienoptionen. Häufig dient …