Ein Kapsch TrafficCom-Projekt wurde nun eröffnet, nämlich die erste Etappe eines Autobahnmautprojekts in Serbien. Die erste Phase des Projekts, zwischen Ruma und Šabac im Großraum Belgrad, sei in weniger als 6 Monaten abgeschlossen worden und habe ein Volumen von 4,3 Mio. Euro, informiert das Unternehmen. Die folgenden Projektabschnitte, auf der neuen Autobahn im Moravski-Korridor südlich von Belgrad, werden in den nächsten Monaten in Betrieb gehen. Nach der Fertigstellung wird die Technologie von Kapsch TrafficCom für mehr als 100 Fahrspuren und 14 Mautstationen genutzt, wie es heißt. Neben dem SmartTOLL-System erhielt Kapsch TrafficCom im Jänner 2023 auch den Zuschlag für den landesweiten Mautbetrieb in Serbien für rund 1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...